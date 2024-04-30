Muay Thai’ciler nefes kesti

Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun Kocaeli’nde düzenlediği 23 Nisan Muay Thai Turnuvası’na 34 sporcu ile katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 34 madalyayla geri döndü. Kocaeli Gebze’de 25-28 Nisan tarihlerinde Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 34 sporcu ile katılan Avcılar Belediyesi Spor Kulübü 34’te 34 yaparak takım halinde en fazla madalya kazanan spor kulübü oldu.
ALTINA DOYMADILAR
Kendi yaş gruplarında 23 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan sporcuları ilk tebrik eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara oldu. Şampiyonadan 34 madalya ile dönen sporcularla gurur duyduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Gittiği her turnuvadan başarılarla dönen Avcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Her geçen gün kendilerine daha büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım” dedi.
ŞAMPİYONADA DERECE YAPAN SPORCULAR:
MİNİK –YILDIZ:
Muhammet Halil Bayraktar - Birinci, Melinda Bağcı - Birinci, Asmin Toprak Akdoğan - Birinci
Selen Ilgaz - Birinci, Melik Kerim Bayraktar - Birinci, Zeynep Bulut - Birinci , Enes Atik - Birinci
Ali Aziz Bayraktar - Birinci, Selvinaz Akdoğan - Birinci, İlayda Ete - Birinci, Ayşenur Akdoğan - Birinci, Cemre Su Bıyık - Birinci, Alper Turhal - İkinci, Bulut Gürbüz - İkinci, Berke Şahin - İkinci, Berkin Koçkaya - Üçüncü , Menekşe İpek Su Şahin - Üçüncü
ALT GENÇ -ÜST GENÇ:
Gökçe Deniz Koçkaya - Birinci, İrem Günel - Birinci, Defne Cennet Çoban - Birinci, Dilara Demirer - Birinci, Rümeysa Köseer - Birinci, Duygu Mengi - Birinci, Havvanur Kılıç – Birinci, Caner Yeşilkurt - Birinci, Rojat Genç - Birinci, Ali kayış - Birinci, Ertuğrul Çağlı- Birinci, Baran Genç - İkinci,Akın Uzun - Üçüncü, Berk Demirel - Üçüncü, Yusuf Kurudağ - Üçüncü, Hafsa Ceyhan - Üçüncü, Tuğba Nur Çetin – Üçüncü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.