İzmit Körfezi'ni kim denetliyor?

İzmit Körfezi uzun yıllardır Kocaeli Büyükşehre bağlı İZAYDAŞ tarafından uçakla denetleniyordu. Bir firma ile denetim ortak yürüten Büyükşehir 5 aydır havadan denetim gerçekleştirmediğini haberleştirmiştik. Denetim yapılmayan İzmit Körfez’inin hali ise içler acısı hali kamuoyunun dikkatini çekti. Denetim yetkilerinin TÜÇA'ya devredilmesinin ardından yapılmayan denetimlere ilişkin ise yetkililere ulaşmaya devam ettik.

UÇAĞIMIZ YOKTU ZATEN KİRALAMA YAPIYORDUK

Konuya ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem'e neler olduğunu sorduk. Başkan Önem "Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı’nı(TÜÇA) kurdu. TÜÇA’nın Marmara denizinde tek yetkili olmasıyla ilgili karar Ocak 2023’ten beri uygulanıyor. Karara göre gemi kontrolü ve idari ceza yetkisi Marmara denizinde İstanbul ve Kocaeli Büyükşehirden TÜÇA’ya devredildi. Biz karar sonrası havadan denetim yapmadık. Bizim uçağımız llyoktu zaten kiralamıştık ancak yetki devri sonrası yeniden kiralama yapmadık."dedi