Başkan Acur istifalar hakkında konuştu! “İstifalar olacak”

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Müsavat Dervişoğlu’nun yeni genel başkan seçilmesinin ardından partide başlayan istifalarla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. İstifaların her partinin kurultayının ardından yaşanan bir süreç olduğuna dikkat çeken Acur, partisinin yakın zamanda toparlanacağını açıkladı.

SİYASİ PARTİLER İÇİN OLAĞAN DURUM

İstifaların kurultayların ardından kaçınılmaz bir süreç olduğunu vurgulayan Acur, “Genel başkanlık için yarışan adayların hepsi birbirinden kıymetli büyüklerim, dostumdur. Hep söylüyorum bu kıymetli isimlerin arasından tercih yapmak çok zordu. Müsavat Başkanımıza görevi hayırlı olsun. İstifalar tek taraflı bir karardır. Gönül ister ki kimse istifa etmesin ama kongrelerde bir taraflılık söz konusu oluyor. Herkesin bir seçim yapması gerekiyor. Kim kazanırsa kazansın yine istifalar olacaktı. Köy derneklerinde yapılan başkanlık seçimlerinde de bu süreçler yaşanıyor. İnsanların mutlaka bir tarafı oluyor. Siyasi partiler için de olağan bir durum yani her partide oluyor. Ben sürecin uzayacağını düşünmüyorum, partimiz kısa sürede toparlanacaktır” şeklinde konuştu.