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İzmit Belediyesi, o mahalleye 6’ncı kreşin temelini atacak

İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi Ekopark’a kazandıracağı 6’ncı kreşin temelini 2 Mayıs Perşembe günü atıyor

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İzmit Belediyesi, o mahalleye 6’ncı kreşin temelini atacak mask

Geleceğe güven ve umutla bakan çocukların yetiştirildiği İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evlerinin sayısı artıyor. EMCO İnşaat’ın sahibi Ertuğrul Kolaylı’nın bağışıyla kazandırılacak olan 6’ncı kreş Şirintepe Mahallesi Ekopark’a kazandırılacak. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından temel açma çalışmalarının tamamlandığı alanda temel atma töreni gerçekleşecek. 


YENİ DÖNEME 3 KREŞ DAHA

Şirintepe Mahallesi Çınar Çocuk Evi’nin temel atma töreni 2 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da gerçekleşecek. Kreş çalışmalarının yeni döneme kadar tamamlanması planlanıyor. Tepeköy ve Erenler Mahallelerinde de kreş çalışmalarında sona gelen İzmit Belediyesi, yeni eğitim dönemine artı 3 kreşle merhaba diyecek. 

DOĞA İLE İÇ İÇE

Yaklaşık 60 çocuk kapasiteli olarak planlanan kreş tek kat ve 3 derslikten oluşacak. Ekopark’ın içerisinde yer alan kreşte eğitim gören çocuklar için bahçede oyun alanı da yer alacak.
# yeni, İzmit belediyesi

30 Nis 2024 - 13:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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