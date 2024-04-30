Candeias’ı durdurmak zor!

Kocaelispor'da tam bir patlama yaşayan Daniel Candeias, adeta şov yapıyor. Göztepe’nin 100.yıl kuruluş yılında adeta 100 yıllık unutulmayacak bir acı yaşatan Kocaelispor’umuzun Portekizlisi, son 15 dakikada üç penaltı golünü de ters köşeye göndererek, dünya tarihine geçmiş ve asist ile gollerine devam etmişti. Candeias, 1-0 yenilgiden 3-1’lik Bandırma maçında da muhteşem dönüşe imza atan takımda, asistiyle dikkat çekti. Portekizli 69 şut pası attı.