Derincegücü iyi başladı

Derincegücü liglerde yerini aldı ve ilk resmi maçını oynadı. Derincegücü U11 takımı, ilk resmi maçında 1937 Sekaspor ile oynadı ve kazandı. Erkan Bayer açıklamasında “ Oynadığımız maçla resim olarak start verdik. İlk maçımızda ilk galibiyetimizi almış bulunmaktayız. Ağırlık 2014 doğumlu çocuklarımızdan oluşan takımımı kutluyor, 1937 Sekaspor’a kalan maçlarında basarılar diliyorum. Tebrikler Derincegücü!” dedi.