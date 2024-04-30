30 Nis 2024 - 13:23- Spor G:

Derincegücü iyi başladı

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Derincegücü iyi başladı mask

Derincegücü liglerde yerini aldı ve ilk resmi maçını oynadı. Derincegücü U11 takımı, ilk resmi maçında 1937 Sekaspor ile oynadı ve kazandı. Erkan Bayer açıklamasında “ Oynadığımız maçla resim olarak start verdik. İlk maçımızda ilk galibiyetimizi almış bulunmaktayız. Ağırlık 2014 doğumlu çocuklarımızdan oluşan takımımı kutluyor, 1937 Sekaspor’a kalan maçlarında basarılar diliyorum. Tebrikler Derincegücü!” dedi.

30 Nis 2024 - 13:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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