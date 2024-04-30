Afrika üzerinden geldi, göz gözü görmedi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının etkili olduğu Diyarbakır'da hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı. Toz taşınımı nedeniyle kentte puslu bir hava oluştu, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Kentin tarihi mekanları da toz bulutları arasında kaldı.
Mardin'de de sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.
Kentte tarihi yapılar, araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.
Siirt'te de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.
Şırnak'ta ise merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Toz taşınımı sonucu Cudi ve Gabar Dağları neredeyse görünmez hale geldi, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı.
Cizre ilçesinde bazı vatandaşlar, toz taşınımından etkilenmemek için maske taktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da görülen Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının yarın da etkisini sürdüreceğini belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.