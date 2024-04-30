Ertuğral İYİ Parti’den istifa etti

Kocaeli’de Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti misyonunun önemli temsilcilerinden olan Nazmi Ertuğral, kuruluşuyla birlikte İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer almıştı. Ertuğral, kurultayın ardından İYİ Parti’den istifa etti. Ertuğral, şu açıklamayı yaptı:
“Değerli dostlar,
Merkez Demokrat siyasete birleştirici katkılar vermek, birikimlerimizi aktarabilmek inancı ile, bunu gerçekleştirebileceğine inandığımız için katıldığımız Sn. Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti’den; vahim yönetim hataları ile, kuruluş ayarlarının dışına çıkılması ve çok değerli bir fırsatın heba edilmesi nedeniyle, istifa etmiş bulunuyorum. Bu süreçte, birlikte Samimiyetle emek verdiğimiz yol arkadaşlarımızla dostluklar bakidir.“
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.