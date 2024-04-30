Zeliha'nın ölümüne neden olan sürücü serbest

Kaza, 28 Nisan'da gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı.

SÜRÜCÜ SERBEST

Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, S.Ç. gözaltına alındı. S.Ç. dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YEŞİLAY BİSİKLET TURU'NA HAZIRLANIYORDU

Öte yandan hayatını kaybeden Zeliha Güneş'in, 5 Mayıs'ta düzenlenecek 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yaptığı ortaya çıktı.

"ÜZGÜNÜZ VE ÖFKELİYİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Bisiklet Platformu Derneği, bisikletli ulaşımın güvenliği için yetkililere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Üzgünüz ve öfkeliyiz! 28.04. 2024 Pazar günü bisikletiyle gezintiye çıkan ve Eceabat Kocadere Mevkii'nde bir kamyonetin çarpması sonucunda vefat eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Zeliha Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve metanet dileriz.Süreci yakından takip ettiğimizi, Çanakkale'nin tüm yollarında ve bölgelerinde bisiklet adına yapılacak tüm çalışmalarda ilgili kurumlarla iletişim halinde olduğumuzu, sesimizi duyurmak adına çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. Bisikletli ulaşım haktır, trafikte biz de varız."