Kanko: "Yaşasın onurun ve emeğin mücadelesi"

“İşçi ve Emekçinin onurlu mücadele günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü yürekten kutluyorum” diyen CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko 1 Mayıs ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“1 Mayıs, işçi ve emekçi kardeşlerimizin demokratik hak ve özgürlükleri kullanma adına, bu uğurda mücadelenin, birliğin ve dayanışmanın yaşama geçirilmesinin ifade edildiği önemli ve sembol bir gündür.

Bu haklı mücadelede, ekmek ve özgürlük arayışında yitirdiğimiz canların, dökülen kanların ne failleri bulundu ne de çekilen hapislerin, yapılan işkencelerin hesapları soruldu!

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca emekçi, daha iyi çalışma koşulları, adil bir ücret ve insanca yaşayacak bir hayat için mücadele ediyor. Ancak ne yazık ki, işçilerimiz hâlâ birçok temel hakka erişimde zorluk çekmekte, güvencesiz çalışma koşulları altında ezilmekte ve adeta modern zaman köleliğine maruz kalmaktadır. Bu kabul edilemez bir durumdur ve değişmelidir.

Emekçi kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara sadece 1 Mayıs'ta değil, yılın her günü dikkat etmeliyiz. İş güvenliği başta olmak üzere, işçilerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alınması elzemdir. Unutmayalım ki, emekçinin güvencesi, ülkemizin de güvencesidir.

İktidarların birlik içindeki işçi hareketlerinden dolayı Taksim korkusu ve yasağı nedeniyle uzun yıllar kutlamalar Taksim dışındaki alanlarda gerçekleşti.

Taksim Meydanı, çalışan işçinin, emekçinin, ezilenlerin ve özgürlüğün bayramı olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramının sembolüdür. Ancak bu yıl da ülkedeki yanlış politikalar sonucunda ön plana çıkan yasakçı zihniyet tarafından Taksim işçi ve emekçilere kapatılmıştır. Hükümet, her konuda olduğu gibi çeşitli bahanelerle aldığı kararların arkasına sığınmaktadır ve hiçbir zaman işçinin ve emekçinin yanında olmamıştır.

Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler işçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını almak için verdikleri haklı mücadelenin her zaman yanında duracağız, katkı sağlayacağız, omuz omuza bu mücadeleyi vereceğiz.

Toplumun her noktasında üreten, geliştiren, katkı sağlayan ve hizmet sunan emekçilerimizin, bu yasakçı iktidar döneminde emeklerinin karşılığını alamadığının bilincinde olan Cumhuriyet Halk Partisi bu haksızlığın her zaman karşısındadır.

Asgari ücret uygulamasındaki haksızlıklar, taşeron işçilerinin haklarının gasp edilmesi, emekçinin grev hakkının yasaklanması, sendikalı işçilerin işten atılması gibi birçok yasakçı ve haksız uygulamanın yapıldığı bu dönemde 1 Mayıs daha fazla anlam ve önem kazanmaktadır.

Grevlerin yasaklanmadığı, sendikalı işçilerin işten atılmadığı, örgütlenmenin engellenmediği, kamu emekçileri de dâhil tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip oldukları, özgürlükçü bir demokrasi için işçilerimizle, emekçilerimizle omuz omuza mücadele etmeye ve AKP Hükümetinin işçi haklarını gasp etme girişimleri karşısında durmaya devam edeceğiz. Emek, hak ve özgürlük mücadelesinde yaşamlarını yitirenleri saygı ile anıyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.