140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki yaralılardan 3'ü futbolcuymuş

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi. İbrahim Gürbüz bugün taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Bayram Gaymaz'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada yaralanan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir Albayrak'ın, Darıcaspor'un U-18 ve U-17 futbolcuları oldukları öğrenildi.