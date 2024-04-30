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İZGİM’de Tufting Atölyesi açılıyor

İzmit Belediyesi Girişimciler Merkezi Makrome Atölyesi girişimcilerinin öncülüğüyle tufting atölyesi hizmete başlıyor

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İZGİM’de Tufting Atölyesi açılıyor mask

Kadın istihdamı ve kadınların sosyal yaşamda aktif bir şekilde yer almasını hedefleyen İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlara yeni bir alanda daha hizmet vermenin hazırlıklarını yapıyor. Kadın Girişimciler Merkezi Makrome Atölyesi girişimcileri tarafınca tufting atölyesi hizmete açılıyor.

ATÖLYELERDE YER ALMAK İÇİN

Tufting atölyesinin yanı sıra mozaik, seramik, keçe, mum ve takı gibi atölyelerde yer almak isteyen kadınlar 0262 318 02 10 numaralı telefonu arayabilir veya Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı. No:59 İzmit- Kocaeli adresindeki Kadın Girişimciler Merkezinden bilgi alabilir. 

TUFTİNG TEKNİĞİ 

Tufting halı dokuma tekniği, ilmek ipliklerinin daha önceden hazırlanan zemin dokusuna daldırılması ve özel bir yapıştırıcıyla kaplanması ile oluşuyor. Tufting dokunmuş bir kumaşın aralarında bulunan örgü iplerinin arasından geçirilerek kumaşın bir yüzünde püsküllü olarak görüntü elde etmeyi sağlayan bir el işi dokuma yöntemidir.
# yeni, hizmet, İzmit belediyesi

30 Nis 2024 - 13:54 - Gündem

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