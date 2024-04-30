İsrail medyası, Kudüs'te polisi bıçaklayan saldırganın Türk vatandaşı olduğunu duyurdu



Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldiğini bildirildi.

Haaretz'in İsrail güvenlik birimlerine dayandırdığı haberine göre "bıçaklı saldırgan birkaç gün önce İsrail'e gelen bir Türk vatandaşı".

Türk vatandaşının ülkeye 72 saat önce turist olarak geldiği öne sürüldü. İsrail medyasında söz konusu saldırganın 34 yaşındaki Hasan Skalenen adlı bir kişi olduğu iddia edildi.

Yerel saatle 12.30 sularında gerçekleştiği belirtilen saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın polis memuruna bir karakolun yakınında saldırdığının görüldüğü aktarıldı.

İsrail Polis Sözcüsü, saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığını ve tedavi için yakındaki bir hastaneye tahliye edildiğini teyit etti.

Polis sözcüsü "saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.

Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı.