Derince Belediyesi’nde personel sınırı aşılmış! Başkan Gökçe: “Bizi en çok korkutan bu tablo”

31 Mart Yerel Seçimleri sonucu Cumhuriyet Halk Partisi’nden ( CHP) Derince Belediye Başkanı seçilen Sertif Gökçe, basın mensuplarıyla buluştu. Derince Yelken Kafe’de düzenlenen programda Gökçe’ye Derince Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Paşa ile CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen eşlik etti. 30 yıl sonra ilk kez Derince’de CHP’nin kazandığını vurgulayan Gökçe, merak edilen soruları da cevapladı.

GÜNLÜK POLİTAKALARLA YÖNETİLEN BİR BELEDİYE OLMUŞ

Başkan Gökçe basın mensuplarına yaptığı açıklamada Derince Belediyesi’ndeki personel sayısına dikkat çekti. Gökçe, “Personel sayısı şirketler dışında 530 civarında. Şirketlerle birlikte toplam 700 çalışanımız var. Bizi en çok korkutan bu tablo. Belediye bütçesinin yüzde 40’ının personele ayrılması lazım biz bunu aşmış durumdayız. Bu konuda sınır aşılmış. Personel sayısından çok kurumsal yapıda bir belediye durumunda olmaması bizi en çok üzen şey. Günlük politikalarla yönetilmiş bir belediye olmuş. Biz enkaz edebiyatı yapmayacağız, bir yıl içinde bu kurumsallığı sağlayacağız. Elimizdeki personeli en iyi şekilde kullanacağız. Fazladan müdürlükler var olması gerekenler yok. Yapacağımız ilk iş ilk yılda kurumsallığı sağlamak, yoksa verim elde edemezsiniz. İkincisi ise tasarruf yapacağız. Bu bütçe ile zor ama bu bahanenin arkasına sığınmayacağız. Bu borçları anca bu şekilde düşürürüz. Bu şekilde bütçenin beş katı da olsa bu kadro ile bu belediyeyi yönetemezsiniz” şeklinde konuştu.

NE SÖZ VERİYORSAM AYNISINI YAPACAĞIM

Belediye emekçilerinin işten çıkarılmayacağını belirten Gökçe, “Belediyenin tesislerinde asla alkol olmayacak. İşçi çıkarma konusunda ise seçim öncesinde ne söz verdiysem aynısını yapacağım. Emekçilere dokunmayacağız. Ama bankamatik memurlarının gözünün yaşına bakmayacağız. Çıkardığımız iki personel 4 ay işe gelmemiş ama AKP’nin seçim çalışmalarına katılmış. İklimlendirme Müdürü var. Onur Polat, İlyas Şeker'in eski danışmanı belediyede kimse tanımıyor. Müdürlüğünü aldık ama memur olduğu için işten çıkaramıyoruz. Müfettiş çağıracağız ve haksız bulunursa aldığı maaşları geri alacağız. Kimseyi işten çıkarmayacağız derken müdürlük kadrosu oluşturmayacağız demiyoruz” ifadelerini kullandı.