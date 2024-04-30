30 Nis 2024 - 14:25- Asayiş G:

Ford çalışanı hayatını kaybetti

Ford çalışanı hayatını kaybetti mask

Ford Otosan Yeniköy fabrikasında çalışan 42 yaşındaki Bülent Özkan hayatını kaybetti. Fabrikada mesai bitimine yakın kalp krizi geçiren ve kurtarılamayan Bülent Özkan, bugün Gümüşhane Torul Kirazlık Köyü’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

30 Nis 2024 - 14:25 - Asayiş

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