Başkan Gökçe’ye STK ve kurumlardan ziyaretler

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan kendisini ziyaret eden konukları ile bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyor. Başkan Gökçe bu kapsamda son olarak konuk ettiği Derince Sağırlar Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Engin Kaya, Kocaeli Sessiz Derneği Başkanı Yunus Bayraktar, Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Özecik ve yönetimleri, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği Koro Şefi Aysel Demircan ve korosu, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Başkanı Bilal Dündar ve üyeleri, Kocaeli Niğdeliler Derneği Başkanı Cumali Bozok ve yönetim kurulu üyeleri, Safiport Limanı Planlama ve Operasyon Direktörü Ahmet Ağırbaş ve yönetimi, Yavuz Sultan Merkez Camii Derneği Başkan Vekili Ramazan Başer ve yönetimi, S.S. Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Yaşar Ateş ve yönetimi ile Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir ve dernek üyelerine nezaketleri için teşekkür etti.