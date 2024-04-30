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Başkan Sarı: “Bakanlık karar vermeyecek görüş bildirecek!”

Bakanlığın onayı olmadan simit fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceği haberi üzerine konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, “Bakanlık, karar vermeyecek görüş bildirecek” ifadelerini kullandı.

Aygün Baş
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Başkan Sarı: “Bakanlık karar vermeyecek görüş bildirecek!”
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Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale geldiği haberi üzerine üreticiler ve vatandaşlar kararın ayrıntılarını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, kararın onay değil görüş olarak bildirileceğini ifade etti.

YANLIŞ ANLAŞILMIŞ

Başkan Sarı gazetemize verdiği demeçte “Gazetelerde yer alan haberlere göre konu yanlış anlaşılmış. Bakanlık izni değil bakanlık görüşü geçerli olacak. Simit zammı için komisyon kurulacak, komisyon raporlarını bakanlığa gönderecek bakanlık olumsuz rapor verdikten sonra konuyla ilgili oda, geçici kararı bakanlığa sunacak. Bu aşamadan sonra simit zammıyla ilgili bakanlığın görüşü alınacak. Bakanlık da ‘Bu fiyat uygun ya da bizce uygun değil.’ diyecek. Bakanlık görüşünü bildirdikten sonra simit zammı kararı, esnaf odaları birliğinde olacak. Esnaf odaları birliği de fiyatı belirlemiş olacak. Çıkan haberlerde bir yanlış anlaşılma var. Yani bakanlık konuyla ilgili onay ya da ret vermiyor. Aslında süreç biraz daha uzamış oluyor onun dışında değişen bir şey yok” diye konuştu.

Başkan Sarı: “Bakanlık karar vermeyecek görüş bildirecek!”

# var, Ticaret, ifade, simit

30 Nis 2024 - 15:20 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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