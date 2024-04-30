MHP'li eski yönetici Av. Havva Köse DEM'li kadınlara hakaret etti!

Kocaeli’de MHP’nin önceki dönem il başkanlığını yapmış olan Havva Köse’nin katıldığı yerel bir YouTube kanalındaki programda partilerin TBMM'deki kadın vekil sayılarının konuşulduğu sırada DEM Partili kadınlara ilişkin sözleri tepki topladı.

KADINLARI DA KADINA BENZEMİYOR

Kadın milletvekili oranlarını açıklayan Doç. Dr. Esma Torun Çelik’in yüzde 50 ile en çok kadın milletvekilinin DEM Partide olduğunu ifade etmesi üzerine Avukat Havva Köse’nin “DEM’in kadınları da kadına benzemiyor zaten hocam” diyerek güldüğü görülüyor. Köse’nin bu sözü üzerine programın bir diğer konuğu Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Abdulvahap Akıncı’nın da gülerek destek verdiği görülüyor. Program sunucusunun uyarısı üzerine yaşanan kısa tartışmada Köse, DEM’i sevmediğini bu nedenle böyle konuştuğunu ifade ediyor. Programa verilen reklam arasının ardından program sunucusu Ebru Şimşek, Köse’nin bu sözlerine yönelik izleyicilerden tepki geldiğini belirterek Köse’ye tekrar söz veriyor.

ÇİRKİN KADIN YOKTUR BAKIMSIZ KADIN VARDIR

Havva Köse “Ben görüntü itibari ile bakımsız bulduğumu ifade ettim. Çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır kanaatindeyim. DEM ile Anadolu ve doğu neden eşleştiriliyor anlayamadım yani. DEM Partisi tüm bu bölgeyi temsil etmiyor ki sonuçta olur mu öyle şey ya. Benim Kürt kardeşlerimi DEM ile eşleştirmek. Ben tamamen bakımsızlıktan dedim. DEM Partide çok fazla kadın milletvekili var dediniz siz, ben de onlar da bakımsız kadın dedim” ifadelerini kullanıyor. Köse’nin bu açıklamayı yaparken de güldüğü görülüyor.