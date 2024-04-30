Yalçın Eldoğan'dan 1 Mayıs mesajı

"Bugün 1 Mayıs... Bilinen adıyla “İşçi ve emekçi” Bayramı. Resmi adıyla “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”

Kocaeli siyasetinde aktif yer alan, Yeniden Refah Partisi’nin genel merkez yönetiminde görev üstlenen bir siyasetçi olarak bütün hemşehrilerimin işçi ve emekçi bayramını en samimi duygularımla kutlamak isterim...

1 Mayıs, emeği ile geçinen, ailesini geçindiren insanların daha iyi çalışma şartlarına erişmek adına verdikleri mücadelenin yıl dönümüdür. Bugün dünyadaki hemen hemen bütün demokratik ülkelerde “Emek ve Emekçi Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

1 Mayıs’lar ülkemiz ve özellikle bu ülkenin en çok üreten kenti olan ilimiz için çok önemli bir tarih ve çok anlamlı bir bayramdır.

Geçmişte, hem Türkiye’de hem ilimizde çok görkemli 1 Mayıs kutlamaları yaşanmıştı. Ne acıdır ki, 1Mayıs 1977 tarihinde Taksim Meydanı’nda yaşanan ve ayrıntıları hala karanlıkta olan çok acı olayların ardından ülkemizde 1 Mayıs’lar adeta korku günü haline getirilmiştir.

Oysa, işçilerin, emekçilerin 1Mayıs Bayramı’nı diledikleri gibi kutlamaları gerekir ve ülkeyi yönetenlerin görevi de bu güvenli ve özgür ortamı sağlamak olmalıdır.

Türkiye’de işçiler, emekçiler ve emekliler her açıdan geniş haklara ve en iyi gelir olanaklarına rahmetli Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın başkanlığı döneminde elde etmişlerdi.

Yeniden Refah Partisi Milli Görüş’ün gömlek değiştirmeyen gerçek temsilcileri, Türkiye’nin yakın geleceğinin en önemli iktidar alternatifidir. Yeniden Refah Partisi, yani gerçek Milli Görüş iktidara geldiğinde ulusumuzun her kesimi ile birlikte öncelikle üretimin gücü olan emekçiler kazanacaktır. Serbest toplu pazarlık dönemi, daha iyi çalışma koşulları, daha yüksek ücret ve iş kazalarına karşı gerçek ve bilimsel güvenceler çalışma hayatımıza yerleşecektir.

Yeniden Refah’ın iktidar olacağı günlerin çok uzakta olmadığına inanıyorum.

Biz, insan emeğinin en kutsal değer olduğuna inananlardanız. Çalışanlar işverenlerin kölesi değil, en önemli yardımcısıdır. Emek olmadan üretim olmaz, emek olmadan sermayenin bir anlamı kalmaz...

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde emekçilerin haftalık çalışma saatleri üzerinde pazarlıklar yapılıyor. Ülkemizde ise, hala yoksulluk sınırı altında bulunan ve çalışanların nerdeyse yüzde 90’ının aldığı ücret olan asgari ücrete yüzdelik zamların yapılmayacağını tartışır durumdayız...

Bütün emekçiler ve bütün halkımız şuna inansınlar ki, Yeniden Refah Partisi iktidarında, emekçiler evrensel haklarına kavuşacak, yaşam standartları çok daha fazla yükselecek ve 1 Mayıs’lar çok daha özgür, güvenli şekilde kutlanacaktır.

Bu duygularla bütün emekçilerin 1 Mayıs Bayramı’nı kutluyor, emeğin karşısında saygıyla eğiliyorum"