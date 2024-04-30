Röportajı başını yaktı! Hastane yerine kuaföre gitmişti: Nihal Candan'ın tahliyesine itiraz

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler 16 Kasım'da tutuklanmıştı.
37 KİLOYA DÜŞTÜ
Nihal Candan'ın, tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı, yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'ın "anoreksiya nervozaya" yakalandığı da iddia edildi.
Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin de bozuk olduğu belirtildi.
Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuşmuştu.
"PAŞALAR GİBİ YATIYORUZ"
Bu haberlerin ardından Candan tahliye edildi. Candan, kısa süre sonra kuaförlerde görüldü.
Sağlık sorunları nedeniyle tedavi edilmesi gereken Candan, televizyonlara röportajlar vermeye başladı.
Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan, “Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz de haber izlemiyorduk” dedi.
Kardeşiyle birbirlerine destek olduklarını anlatan Candan, “‘Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz’ gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana” dedi.
Cezaevinde nasıl vakit geçirdiklerini de anlatan Candan, “Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık” diye konuştu.
Candan, “Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak” diye konuştu.
AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ
NTV’nin haberine göre; Candan'ın rahat hareketleri, müşteki avukatlarının da dikkatini çekti ve tahliyesine itiraz edildi.
İtirazda, sanığın sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilecek gibi davranmadığı ve televizyonlarda boy gösterdiğine dikkat çekildi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derince'li Oğuz - Göndersin,dün akşam bi haber programında izledim kendini acındırarak halk ile röpörtaj yaptırılıyor,yanında kameraman ve spiker ile, yok zayıflamışmıyım yok yüzüm nasıl eskisi gibi mi diye saçma sapan haber yapılmış,sağlığı yerinde olmayan mahkum serbest bırakılmadan önce ceza evi doktoru onayı ile hastaneye sevk edilir öyle hadi sen serbestsin doktora git denmez,anca bu saçmalık ülkemizde olur başka yerde olmaz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.