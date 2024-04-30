- Ekonomi

Türkiye'nin kuruyemiş devi iflas etti

Türkiye genelinde 200’den fazla şubesi bulunan kuruyemiş devi Maksul Gıda, mahkeme kararıyla iflas etti. Yaklaşık 400 milyon TL borcu olan şirketin 3 yıl önce konkordato ilan etti. 200 çalışanın maaş alamadığı açıklandı.

Türkiye'nin kuruyemiş devi iflas etti mask

Ekonomik kriz Türkiye'de etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bir çok şirket iflas edip kapısına kilit vurdu.

Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda da iflas etti. Kuruyemiş ve baharat sektöründeki yatırımları sayesinde kısa sürede 200’den fazla şubeye ulaşan şirket mali zorluklar nedeniyle çıktığı zirveden hızla düştü.

Dev şirket 3 yıl önce konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirketin durumuna ilişkin, bilirkişi raporu talep etti. 3 bilir kişi , şirketin toparlanmasının mümkün olmadığını belirten bir rapor hazırladı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, dün görülen duruşmada Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi.

150'ye yakın şubesi kapanan şirketin, aktif olarak faaliyet yürüten 50 şubesini de kapatmaya başladı. Aylardır maaşlarını alamayan yaklaşık 200 çalışan işsizler ordusuna katıldı.

Kaynak: yeniçağ

# Ticaret, türkiye, talep

30 Nis 2024 - 16:25 - Ekonomi

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