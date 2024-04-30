İzmit Sahili'ndeki zorbalar yakalandı!

Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2'si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.
YAKALANDILAR
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:
"30.04. 2024 günü İzmit sahilde “Zorbalık” manşetleriyle sosyal medyada çıkan haberlere istinaden, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olarak yaptığımız çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ. isimli şahıslar ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup tamamlanan işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edileceklerdir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derince'li Oğuz - Allah'dan benim ve ailemin karşısına çıkmadı bu yvşlr,ulan ne içinizde bu hale geldiniz,birileri sizin ailenize bu hareketleri yapsa ne yapardınız?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.