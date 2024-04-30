30 Nis 2024 - 16:48- Asayiş G:

İzmit Sahili'ndeki zorbalar yakalandı!

İzmit ilçesinde 2 şahıs yolda yürüyen gençleri önce korkuttu, sonra da saldırdı. İlginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

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İzmit Sahili'ndeki zorbalar yakalandı!
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Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2'si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

YAKALANDILAR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"30.04. 2024 günü İzmit sahilde “Zorbalık” manşetleriyle sosyal medyada çıkan haberlere istinaden, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olarak yaptığımız çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ. isimli şahıslar ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup tamamlanan işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edileceklerdir."
# 2024, ilçe, tespit

30 Nis 2024 - 16:48 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Derince'li Oğuz - Allah'dan benim ve ailemin karşısına çıkmadı bu yvşlr,ulan ne içinizde bu hale geldiniz,birileri sizin ailenize bu hareketleri yapsa ne yapardınız?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 17:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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