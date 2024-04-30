Başkan Deniz: “Bu gidişle emekli horoz bile kesemeyecek”

Artan enflasyon ile günden güne maaşları eriyen milyonlarca emekli, 10 bin lira aylık ile açlık sınırının altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Temmuz ayı maaşlarına umut bağlayan emeklilerin zam beklentisi de karşılık bulmayınca, Kurban Bayramı ikramiyesinde artış ihtimali gündeme geldi. Emeklilerin sorunlarını dile getiren Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz, hükümetten ikramiye ücretlerine ilişkin bir açıklama beklediklerini ifade etti. Milletvekili maaşı ve kamu israflarını hatırlatan Deniz, ‘kamuda tasarruf’ sözlerinin de herhangi bir karşılığının olmadığını söyledi.

BU GİDİŞLE EMEKLİ HOROZ BİLE KESEMEYECEK

İhsan Deniz’in açıklamasının tamamı şöyle: “Emekliler en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayla yaşam savaşı verirken, umutlarını temmuz maaş artışlarına bağlamışken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten gelen açıklamalar da emeklinin yüzünü güldürmedi. Emekliye, haziran ayı enflasyon farkının temmuz maaşlarına yansıması TÜİK’in açıklayacağı enflasyon kadar olacağı ve üzerine herhangi bir farkın yansımayacağı yönünde yapılan açıklamalar şok etkisi yaptı. Uzmanların açıklamalarına göre 10 bin lira alan emekli 739 lira artışla 10 bin 739 lira alacak. Yaklaşan Kurban Bayramı’nda bayram ikramiyelerinde artıştan söz eden yok. Bu gidişle emekli horoz dahi kesemeyecek.

GÜN GELİR DEVRAN DÖNER

Kamuda tasarruftan bahseden Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve ekonomist tek adam Beştepe’den ve yurdun her yanında yaptırılan hükümet konaklarından tasarruf yapacak mı merak konusu. Örneğin Beştepe’de sarayın günlük masrafı kaç emekli aylığı yapıyor? Emekli olup milletvekilliğine devam eden vekil 43 bin lira artış ile 282 bin lira alırken, kendi emeklisine 10 bin 739 lirayı reva görürken vicdanı sızlamıyor mu? Sağlık giderlerinden katkı payı ödeyen emekli, dul, yetim, engelli 2024’te maaşına hiçbir artış alamayacak olan asgari ücretli, bu koşullarda yaşamaya ne kadar alışır bilinmez. Fakat gün gelir devran döner”