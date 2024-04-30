Temassız ödemelerde şifresiz işlem limitine güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalara kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin güncellenmesiyle ilgili yazı gönderdi.

Yazıya göre 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.