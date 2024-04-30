Müteahhitler, Müteahhitler Odasının kurulmasını talep etti

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş , İMKON üst kurul delegeleri ; Abdullah Üstübi,İsmail Akova,Nurali Paşaoğlu ve Fatih Altay ile birlikte Ankara’da gerçekleşen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu(İMKON)5.Olağan genel kuruluna katılım sağladı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen birlik başkanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen Genel kurul sonrası değerlendirmeler de bulunuldu. Değerlendirmeler şu şekilde:

.Arz ve talep noktasında en önemli sorunun maliyetlerin her geçen gün kontrolsüz bir şekilde artması ve talep kesimininde artan maliyetlerden dolayı konuta kolay erişimeme sorunu.

. Konut maliyetinin ortalama %50’sine tekabül eden altyapısı hazır konut imarlı arsa sorunu.

. Temel inşaat malzemelerinde enflasyon girdi maliyetleri üzerinde fahiş fiyat artışları; başta çimento ve buna bağlı ürünler.

. Yapı müteahhitleri sınıflandırmasından kaynaklı yapısal sorunlar.

. İnşaat iş gücünde nitelikli eleman bulma ve işçilik maliyetlerinin aşırı artma sorunu.

. Yapım sektörünün ve konut alıcısının makül krediye erişim sorunu.

. Kentsel dönüşümün önündeki yapısal ve finansal sorunlar.

. Yapı denetim ve şantiye şefliğinden kaynaklı yapısal sorunlar.

. Kanun yapıcıların ve bu kanunları kamu adına uygulayıcı bakanlıkların sektörden kopuk uygulama anlayışından kaynaklı yapısal sorunlar.

. İş güvenliği ve iş sağlığı ile ilgili saha uygulamalarında karşılaşılan reel sorunlar.

. Ve en önemlisi yüklenici kesimi temsil eden müteahhitlerin yasaya dayalı kendi üyelerine yönelik eğitim, yol gösterici ve yaptırım gücü olan kurumsal MESLEK ODASININ olmayışından kaynaklı mesleki sistemsizlilik ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile iletişim sorunu gibi özetleyebiliriz.

Bütün bu sebeplerden dolayı Hükümetimiz alt ve orta gelir grubuna yönelikte ciddi calışmalar yapsa da arz ve talep kesiminin sorunlarına çözüm olamamıştır.

Maalesef Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sektörümüz ile ilgili çalışmalarının sektörümüzden kopuk gelişmesi, yapım kalitesine katkı sağlamayan yeni engeller teşkil etmektedir.

Halbuki, hepimiz aynı taraftayız. Hükümetimizin organizasyonunda diğer meslek paydaşlarımız ile vatandaşımızın daha sağlam ve ucuz bir şekilde konuta erişim politikalarını savunuyor ve destekliyoruz.

Hükümetimizden talebimiz bizzat sahada olan biz müteahhitler ve yükleniciler ile interaktif bir diyalog kurarak, ihtiyaç olduğunda gidişata regülatif ayarlar vererek piyasa dengesini korunmasını ve sürdürülebilirliğini talep ediyoruz.

Bizler sektör temsilcileri olarak;deprem risk kuşağı altında olan ülkemizdeki 6 milyona yakın çürük yapı stoğunun ancak bu şekilde dönüşüm azminin oluşabileceğini ve vatandaşlarımızın depreme karşı güvenli konuta erişimin daha kolay olacağına inanıyoruz.

Yeni dönemde konfederasyon olarak sektörümüzün sorunların çözümü için iki temel ana ilke hedefine odaklanacağız. Ancak, birikmiş sorunların büyük bir kısmının çözümünün bu iki yoldan geçeceğine inanıyoruz.

1. Sektörümüzün gelişimi ve disiplini için Müteahhitler Odasının kurulması.

2. Müteahhitlere rehberlik edecek yol gösterecek sektörel eğitim sertifikasyon programı olacaktır.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonumuzun(İMKON)

5. Olağan Genel Kurulunun ülkemize, şehrimize ,meslektaşlarımıza ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz.