Erdoğan ve Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Mayıs’ta bir araya gelecek.
SÖZCÜ TV’nin haberine göre Erdoğan ve Özel, AKP Genel Merkezi’nde saat 16.00’da bir araya gelecek.
Erdoğan ve Özel, son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda bir araya gelmişti.
Erdoğan, Özel ile yapacağı görüşmede yeni anayasa konusunun da gündeme geleceğini söylemişti.
Özel bugün TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
“Anayasalar her doğan için yapılır, Erdoğan için anayasa yapılmaz. Anayasalar aşkın zamanlı metinlerdir, topluma yeni bir elbise dikmek... Giymeyeceğimiz bir elbise alır mıyız? Anayasa demokrasinin elbisesiyse sen mevcut olana uymuyorsan yenisini alsan ne olur eskini alsan ne olur? Herkes beğendiği maddeye uyar, beğenmediğine uymazsa ortada anayasa kalmaz. Yenisi yapılana kadar eskisine uymak her vatandaşın görevidir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Alperen - 1. partisin ama seninle görüşmek isteyen 2.partinin ayağına gidiyorsun. Yazık
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.