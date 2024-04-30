Askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'ta askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.