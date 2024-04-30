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Askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, biri ağır 3 asker yaralandı.

Anadolu Ajansı
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Askeri araç devrildi: Şehit ve yaralılar var mask

Şırnak'ta askeri araç, Kayaboyun köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, 1 asker şehit oldu, 1'i ağır 3 asker yaralandı.Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# oldu, sağlık

30 Nis 2024 - 18:15 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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