Menzil Şeyhinin oğlu lüks arabasıyla görüntülendi

Türkiye’nin en büyük tarikat yapılanmalarından olan Menzil Tarikatı, lüks yaşamlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Daha önce defalarca bindikleri lüks araçlar, evler ve yurtdışı gezileriyle eleştirilen hedefi olan Menzil Tarikatı, yapılan haklı tepkileri aldırmamayı sürdürüyor.
LÜKS ARACINDAN İNDİĞİNDE KENDİSİNE ŞEMSİYE AÇILDI
Daha önce de İngiltere’de paylaştığı fotoğraflarla gündem olan Menzil Şeyhinin oğlu Muhammed Ragıp, bu kez lüks aracından indiği esnada, müridi tarafından açılan şemsiyle dikkat çekti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ragıp El Hüseyni olarak da bilinen Muhammed Ragıp’ın yağmurlu havada lüks aracından indiği esnada bir müridin Ragıp’a şemsiye açması sosyal medya da tepkilere neden oldu.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Müritlerine fakirliğin güzellemesini yapan Menzil Tarıkatı şeyh ve ailelerinin lüks yaşamları, gündem olmaya devam ederken, sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde şeyhin oğluna şemsiye açılmasına bir çok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.