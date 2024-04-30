Ünlü Ton balığı markasında cıva bulundu

Interfood Lebensmittelgrosshandel GmbH adlı ünlü ton balık üreticisi, üretilen son seride cıva tespit edilmesi üzerine ürünlerini piyasadan acil koduyla toplatma kararı aldı. Firma tarafından müşterilere dönük yapılan açıklamada, ton balığının sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtilerek tüketilmemesi istendi.

TÜKETİCİLER ENDİŞELİ

Cıva tespit edilen ton balığı üretim partisinin marketlerden çekilmesi tüketiciler arasında ciddi şekilde endişeye neden oldu.

Bu durum, son yıllarda gıda fabrikalarında yaşanan üretim hatalarındaki artış ve sağlık riski taşıyan ürünlerin sıklıkla piyasaya sürülmesiyle birlikte daha da önem kazanıyor.

TÜRKLERE YÖNELİK TÜRKÇE METİN YAYINLADILAR

Almanya'da Türk nüfusun yoğun şekilde yaşadığı Kreuzberg bölgesinde ton balığının yaygın olarak satıldığı ve tüketildiği biliniyor. Bu nedenle yetkililer, Türk vatandaşlarını bilgilendirmek adına uyarı metnini Türkçe olarak da duyurdular.

Hamilelik döneminde ya da hamilelik ihtimali olan kadınların ton balığı tüketmemeleri konusunda özellikle dikkatli olmaları önerildi.

Geri Çağrılan Ürün Bilgileri

Ürünün tam adı: BILLA GENUSSWELT TONNO A PINNE GIALLE AFFUMICATO

CIVANIN ZARARLARI VE ETKİLERİ

Cıva, çok küçük miktarlarda tüketilse dahi büyük etkilere sahip olan bir sinir sistemi toksinidir. Merkezi sinir sistemini ve böbrekleri doğrudan zarar verir.

Gelişim bozukluğu, hareket ve beyin işlevi bozukluğu gibi sonuçlara yol açabilir. Cıvanın solunması, kimyasal akciğer iltihabına ve doku hasarına yol açabilir, sürekli maruz kalınması halinde ölümle sonuçlanabilir.

Anorganik cıva tuzları özellikle böbrekleri ve merkezi sinir sistemini hedef alır. Metil cıva, mikrotübül oluşumunun önüne geçer ve nöronlardaki protein sentezi sürecine zarar verir. Hücre zarı fonksiyonlarını değiştirir ve DNA sentezini bozar, sonuç olarak sinir sisteminde ciddi manada zarar bırakır.

Metalik cıva buharına yüksek dozda kısa süreli maruz kalınsa dahi akciğerde hasar, bulantı, kusma, ishal, kalp hızında ani artış, kan basıncında ani artış, deri üzerinden kızarıklık ve göz tahrişi gibi belirtiler gösterebilir.

Kaynak: yeniçağ