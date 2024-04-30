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BTP'den 1 Mayıs mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi 1 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

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BTP'den 1 Mayıs mesajı mask

' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' münasebetiyle bir basın açıklaması yayımlayan ve tüm çalışanların 1 Mayıs bayramını kutlayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)Kocaeli il başkanı Muharrem Can, Türkiye'de işçilerin çok zor durumda olduğuna işaret ederek, " İşçiler Milli Ekonomi Modeli'nin (MEM) projeriyle gerçek bayramı yaşayacak" dedi.Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet teziyle işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin ve tüm dar gelirli vatandaşların cebine para gireceğini vurgulayan Can, sosyal devlette işçi kesiminin hem üretimi sağlayan emek gücü, hem de bir tüketici olarak görüldüğünü dile getirdi.İşsizliği de BTP ve onu genç lideri Hüseyin Baş  çözecek.Milli Ekonomi Modeli ile Sosyal Devlet-Milli Devlet tezi bunları gerçekleştirmektedir. Bunların gerçekleşmesi için BTP'yi iktidar etmeliyiz.
# türkiye, işçiler, 1 mayıs

30 Nis 2024 - 19:10 - Siyaset

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