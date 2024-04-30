- Asayiş

TEM Otoyolu'nda 4 bin 270 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine durdurulan tırda 4 bin 270 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
TEM Otoyolu'nda 4 bin 270 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde TEM Otoyolu Kartepe mevki İstanbul istikametinde şüpheli bulunan tır sürücüsü durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 610 kilo nargile tütünü ile 660 kilo içi kıyılmış tütün ele geçirildi. Toplam 4 bin 270 kilo tütüne el koyulurken olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
# Kartepe

30 Nis 2024 - 19:43 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.259.309 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL