Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde TEM Otoyolu Kartepe mevki İstanbul istikametinde şüpheli bulunan tır sürücüsü durduruldu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 bin 610 kilo nargile tütünü ile 660 kilo içi kıyılmış tütün ele geçirildi. Toplam 4 bin 270 kilo tütüne el koyulurken olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
- Asayiş
TEM Otoyolu'nda 4 bin 270 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde şüphe üzerine durdurulan tırda 4 bin 270 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.