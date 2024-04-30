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Kocaeli'den çaldığı minibüsle İstanbul'da yakalandı

Körfez ilçesinde minibüs çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'den çaldığı minibüsle İstanbul'da yakalandı mask


Edinilen bilgiye göre, 19 Nisan tarihinde Körfez ilçesinde Hyundai marka minibüs çalındı. Araç sürücüsünün ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmaları neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların H.B. ve S.E. oldukları, çaldıkları aracı İstanbul'a götürdükleri tespit edildi. Polisin operasyonu neticesinde olayı gerçekleştiren H.B., Körfez ilçesinde, S.E. ise İstanbul'da çalınan minibüsle birlikte yakalandı.
Minibüs sahibine teslim edilirken 2 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit

30 Nis 2024 - 19:41 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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