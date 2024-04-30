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Diyanet A8 aracı doğruladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracı olarak Audi A8 talep ettiği gündeme gelirken Diyanet, konuyla ilgili açıklama yaptı. Diyanet'in açıklamasında "Haberlere konu edilen araç Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır" denildi.

Diyanet A8 aracı doğruladı mask

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın mevcut makam aracı olan Audi A6'nın yerine daha üst segmentteki Audi A8'i sipariş ettiği iddia edilmişti.

Ayrıca, Erbaş'a makam aracı olarak kullanılması için verilen kırmızı renkli Togg'un, başkanlığın filosuna geri gönderildiği ileri sürülmüş, bu durum eleştirilere neden olmuştu.

DİYANET, AUDI A8'İ DOĞRULADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

* "Başkanlığımız kullanımına sunulan araçlarla ilgili son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

* Başkanlığımız makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016 yılında, 2010 model bir araç Başbakanlık tarafından kurumumuza tahsis edilmiştir.

* O günden bu yana kurumumuzda kullanılan araç, ekonomik ömrünü tamamlaması ve sıklıkla arızalanması sebebiyle ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır.

* 2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır.

* Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır."

30 Nis 2024 - 20:37 - Gündem

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