KOÜ'de bir ilk gerçekleştirildi

Araştırma Üniversitesi olma yolunda Kocaeli Üniversitesi ailesinin her bir üyesinin daha verimli, daha etkili çalışmalar planlayarak yönetişime katılımının hedeflendiği Mutlu Çalışan Çalıştayı, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, dekanlar, akademisyenler, idari personel, güvenlik görevlisi ile temizlik görevlilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayın açılış konuşmalarında, Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Eli Karagün, çalıştayın içeriği ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Elif KAragün, “Kocaeli Üniversitesi Araştırma üniversitesi olma yolunda Üniversitemizin topluma sunacağı; araştırma geliştirme, eğitim, sağlık ve toplumsal katkı hizmetlerinin daha kaliteli yürütülebilmesi açısından çalışanlarımızın duygu düşüncelerinin alınmasının yanında, kurumumuza yönelik düşündükleri olumlu-güçlü yönleri ile olumsuz-zayıf yönlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, yaşanan sorunların çözümlerine ilişkin kurumsal uygulamalar oluşturmak ve her bir çalışanı çözüm ortağı olma konusunda teşvik etmek amacıyla 9 masadan oluşan Mutlu Çalışan Çalıştayı organize edildi.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de, üniversitemizin bir ağaca benzediğini, çalışanların da bu ağaca can veren kökleri olduğunu söyledi. Kocaeli Üniversitesi’nin büyük bir aile olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Aile olmak paylaşmak demek, aynı masada oturup konuları tartışmak demek. Akıl akıldan üstündür deyip her görüşe kulak açmak demektir. Bizler de bu anlayışla, yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyor, her hafta Rektörlük makamımızda akademik ve idari personellerimizi ağırlayarak önerilerini dinliyor, çalışanlarımızı çözümün bir parçası olarak görüyor ve kendimize yol haritası oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün ise daha büyük ve geniş kesimden katılımla çeşitli konu başlıklarını ele alacağımız çalıştayımız ile sizlerin değerli fikir ve önerilerinizi dinleyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmaları ardından, Merkez Kütüphane’de Odak Grup Masa Çalışmaları’na geçildi. “Yönetim Masası”, “Liyakat, Özlük Hakları Ve Kurumsallaşma Masası”, “Sağlık Ve Güvenlik Masası”, “Kişilerarası ve Kurumsal İletişim Masası”, “Sosyal Ve Kültürel Yaşam Masası”, “Kişisel ve Mesleki Gelişim Masası”, “Ekip Çalışması ve Dayanışma Masası”, “İş Etiği ve Nezaket Masası”, “Kentte Yaşam Masası” başlıklı masalarda akademisyen, idari, güvenlik ve temizlik personeline duygu, düşünce ve önerilerini objektif bir şekilde ortaya koyma fırsatı sunuldu.

Oldukça verimli geçen çalıştay, Masa Çıktılarının Raporlanması ve Değerlendirme Sunumunun Yapılması ile sona erdi. Çalıştay sonrası ise tespitler aşamasından çıkan sorun ve çözümlerin ele alındığı Çözümler aşaması da raporlama sonrasında üniversite yönetimi ile planlanarak Kocaeli Üniversitesi’nin Mutlu Üniversite vizyonuna katkı sunacak.