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O ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın(1 Mayıs Çarşamba) Derince ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

O ilçede elektrik kesintisi! mask

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# 2024

30 Nis 2024 - 21:43 - Gündem

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