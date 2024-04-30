İzmit Belediyesi bu dönem de kimseye özel araç tahsis etmeyecek

İzmit Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Danışmanları, Başkan Yardımcıları ve Müdürler dahil olmak üzere tüm idareciler, işe gidiş-gelişlerini kendi imkanlarıyla sağlamaya ve belediye işleri için araç ihtiyaçlarını araç havuz sisteminden karşılamaya devam edecek. “Araç Havuzu” düzenlemesinin devamı ile belediye kaynaklarının daha etkin kullanımını amaçlanırken, kamu kaynaklarının israfının bir kez daha önüne geçmeyi hedefleniyor.
TASARRUFA DEVAM
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sistemin sürdürülmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Araç havuz sistemimiz, geçmiş dönemde olduğu gibi, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı pekiştiriyor. Geçmiş dönemde başarılı olan bu uygulamayı sürdürerek, belediyemizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.