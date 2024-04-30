ABD’den tarihi ‘esrar’ hazırlığı

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin uyuşturucu politikasında tarihi bir değişim olarak esrar üzerindeki kısıtlamaları gevşetmek için harekete geçeceği belirtildi.

Federal düzeyde yapılması planlanan değişiklikle esrar bir anda yasallaşmayacak ancak tıbbi kullanım için erişim kolaylaştırılacak.

ABD’nin federal yasalarına göre esrar, kötüye kullanım potansiyeli yüksek ve tıbbi kullanımı olmayan bir madde olarak kabul ediliyor. Yapılması planlanan değişikliğe göre esrar, reçeteli ilaçlarla aynı seviyeye çekilecek.



Söz konusu teklifin incelenmesi üzerine Beyaz Saray’a gönderildiği ifade edildi.

Bu adımın eyaletlerde esrar endüstrisini güçlendireceği belirtildi ve haberin ardından esrar firmalarının hisselerinde yükseliş görüldü.

Yapılması planlanan değişikliğin, ülkede “uyuşturucuya karşı uzun süredir devam eden savaşının neden olduğu ırksal eşitsizlikleri iyileştirmeye çalışan Başkan Joe Biden için siyasi kazanç olabileceği” şeklinde yorumlandı.

Bu politika değişikliği, ülkede esrarın elde edilmesinin her zamankinden daha kolay olduğu ve milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldiği dönemde geldi. ABD’de 38 eyalet ile Washington DC’de tıbbi esrar yasal durumda. 24 eyalette de eğlence amaçlı esrar kullanımı yasal.