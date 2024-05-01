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Ankara sele teslim! Külliye aşırı yağışta karanlıkta kaldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı üstüne uyarı geldi. Yeni yayımlanan hava durumu haritasında neredeyse tüm yurtta sağanak yağış olacak. Yağışlar salı gününe kadar sürecek. Ankara resmen sele teslim oldu. Külliye aşırı yağışta karanlıkta kaldı. Sağanak yağmur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunda yaklaşık 15 dakika elektriklerin kesilmesine neden oldu.

Ankara sele teslim! Külliye aşırı yağışta karanlıkta kaldı! mask

ANKARA SELE TESLİM…


Ankara Valiliğinin yaptığı uyarının ardından Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA…

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.
# Ankara

01 May 2024 - 00:08 - Gündem

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