Oscarlı yıldız Anne Hathaway hayatındaki dönüm noktasını açıkladı

Yeni röportajında, alkolü bırakma kararını 2019'da Ellen DeGeneres Show'a katılarak ilk kez kamuoyuyla paylaştığını ve küçük oğluyla olan ilişkisini korumak istediğini vurguladı. New York Times'a verdiği röportajda Hathaway, sağlık ve 40 yaşlarına yaklaşmanın getirdiği düşünceleri dile getirdi.

"Bu benim için bir dönüm noktası gibi geliyor" diyen Hathaway, 40 yaşını bir hediye olarak gördüğünü ifade etti:

"Normalde bunun hakkında konuşmam ama 5 yılı aşkın bir süredir içki içmiyorum. Bu bana bir dönüm noktası gibi geliyor. 40 yaş bir hediye gibi. İşin aslı, bazı şeyleri 'orta yaşla' özdeşleştirmekte tereddüt ediyorum çünkü anlamlara dair çok titiz olabiliyorum. Mesela bugün bana bir araba çarpabilir. Bunun orta yaş olup olmadığını bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz."



HATHAWAY'IN YENİ FİLMİ

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, ayrıca oyuncunun kendisine "Acemi Prenses 3'le ilgili bir şeyler hazırlanıyor mu?" diye sorulduğunda Hathaway, basitçe "Evet" yanıtını verdi. Daha önce üçüncü bir film olmayacağını belirten Hathaway, şimdi ise böyle bir projenin halen mümkün olduğunu söyledi.

Hathaway'in yeni filmi Sen İhtimali (The Idea of You), 2 Mayıs'ta Amazon Prime Video'da gösterime girecek. Romantik filmde, boşanmış bir anne olan Solène'i canlandıran Hathaway, kendisinden çok daha genç ve ünlü bir adamla ilişki yaşayan bir karakteri oynuyor. Robinne Lee'nin aynı adlı aşk romanının uyarlaması olan filmin yönetmen koltuğunda Michael Showalter bulunuyor. Filmin genç pop yıldızı rolündeki Nicholas Galitzine ise Hathaway'e eşlik ediyor.