AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: Murat Kurum 'Çevre ve Şehircilik Bakanı' olabilir

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum için AKP kulislerinde konuşulanları yazdı.

Babacan, "İktidar partisinde özellikle başarısız bulunan genel merkez yönetiminin değişikliği konusunda farklı görüşler var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 'değişimi bugün deklare edip, sonbahardaki kongrede yapmasını isteyenlerle', 'Hiç beklemeden bugün-yarın yapmalı. Genel merkez yönetimi ilk toplantıda niye istifasını vermedi' diyen kızgınların konuşmalarına tanık oluyoruz. Ayrıca partide hiçbir şeyin değişmeyeceğini iddia edenler de az değil" değerlendirmesini yaptı.



“BAŞARISIZLIĞIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ…”

Nuray Babacan, Murat Kurum'la ilgili kulis bilgisini şu sözlerle aktardı:

"İlginç bir sohbet konusu da büyük lansmanlarla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Murat Kurum’la ilgili. Kurum’un sağlık sorunları olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yerine getirileceğini iddia edenler var. Ancak çoğunluk, başarısızlığın ödüllendirilmesi anlamına gelen böyle bir değişikliğin yanlış olacağını dile getiriyor."