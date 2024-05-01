- Asayiş

Trafik ışıklarında 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmit ilçesinde 2 otomobilin trafik ışıklarında çarpışması neticesinde bir kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Trafik ışıklarında 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Trafik ışıklarında 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın


Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 BAS 375 plakalı otomobil ile E.S. yönetimindeki 34 AAY 597 plakalı araç trafik ışıklarında çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan M.K.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İki otomobilde de hasar meydana gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık

01 May 2024 - 08:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.189.554 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL