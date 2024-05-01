01 May 2024 - 08:40- Asayiş G:

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik “Bozdoğan-34” operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu mask


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-34” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale’de 5, Kilis’te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir’de 3, Sakarya’da 1, Gaziantep’te 1, Şanlıurfa’da 3, Düzce'de 1, Manisa’da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı. O

01 May 2024 - 08:40 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Eroldemirbek - nihat hatipoğlu nun kardeşinin deaş ile çıkan ilişkisi ne oldu ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 11:20

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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