- Asayiş

Ev ve restoran yangını

Darıca ilçesinde ev ile restoranda çıkan yangınlarda hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Ev ve restoran yangını mask
Ev ve restoran yangını
Ev ve restoran yangını
Haber albümü için resme tıklayın

Kazım Karabekir Mahallesi Divan Sokak'ta 5 katlı apartmanın son katındaki dairenin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede apartmanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede ve çatıda hasar oluştu. Gölcük ilçesinde de Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'ndeki bir restoranda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.

01 May 2024 - 08:54 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.189.554 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL