Akaryakıt devi istasyonlarını satıyor

Dev şirketler birbiri ardına iflas ederken, akaryakıt istasyonu işletmecisi Jet, Almanya ve Avusturya'daki tüm benzin istasyonu ağını satmak için temaslarını sıklaştırdı. Bu durumun ana şirket Phillips 66 üç aylık raporuna göre gerçekleşti.Rapora göre ABD'li şirket, Jet markalı benzin istasyonlarını da içeren Almanya ve Avusturya'daki perakende dağıtımının satışı için süreci başlattı.Phillips 66'nın üç aylık raporuna göre bunun nedeni, "Artık uzun vadeli stratejisine uymayan varlıklardan para kazanma" olarak gösterildi.Geçen yılın sonunda hedge fonu Elliott Investment Management, Phillips 66'nın bir milyar ABD doları (934,45 milyon Euro) değerinde hissesini satın almış ve şirkete işletme maliyetlerini azaltma ve rafineri işine yeniden odaklanma çağrısında bulunmuştu. Ancak "The Pioneer"a göre satış için henüz bir takvim yok.Enerji Bilgi Servisi'nin verilerine göre, akaryakıt istasyonu şirketi Jet, Almanya'da 815 benzin istasyonu işletiyor, Avusturya'da ise 154 lokasyon bulunuyor.Sektör uzmanlarına göre planlanan satış yaklaşık üç milyar ABD doları (97, 5 milyar TL) tutarında. Almanya'da büyük arazili iyi bir akaryakıt istasyonunu değiri 1 milyon Euro.Ocak 2024'te Fransız Total Energies şirketi Almanya'daki 1.200 benzin istasyonunu satmıştı. O zamanki satış değeri 3,4 milyar Euro'ydu.