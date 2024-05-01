Otomotiv devi iflas etti

ABD merkezli otomotiv devi tüm dünyayı etkileyen pandemiden sonra iflas eden firmalar kervanına katıldı. Foxconn ile anlaşmazlık yaşayan Lordstown Motors firması, iflas koruması talep ederek kendini satılığa çıkardı.Tayvanlı elektronik devinin yatırım taahhütlerine uymadığı ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ABD'li kamyon üreticisi Lordstown Motors, Foxconn ile yaşadığı anlaşmazlık sonucunda iflas koruması talep etti.
İFLAS KORUMASI TALEBİNDE BULUNDULAR
Foxconn ile olan anlaşmazlıktan dolayı iflas koruması talep eden Lordstown Motors’un, Foxconn'un 170 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına uymadığı ve söz verilen ek hisse satın alımlarını gerçekleştirmediğini öne sürdü.
Lordstown Motors'a 52,7 milyon dolarlık yatırım yapan Foxconn, şirketin beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle yatırımını geri çekme kararı aldı. Bundan dolayı, şirketin iflas etmesine neden olduğu öğrenildi.
DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI
Lordstown Motors, Foxconn'u dolandırıcılıkla suçluyor ve iflas başvurusunda bulunarak kendini satışa çıkardı. Şirketin yaşadığı mali sorunlar ve Foxconn ile yaşanan anlaşmazlık sebebiyle geleceği belirsizlik içinde.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.