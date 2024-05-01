01 May 2024 - 09:31- Asayiş G:

Taksim’e çıkmak isteyen gruba polis müdahalesi

1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen grup, polis tarafından gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Taksim’e çıkmak isteyen gruba polis müdahalesi
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen İstiklal Caddesinin ara sokaklarında toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.Kocaeli'den de bazı grupların Taksime gitmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Taksim’e çıkmak isteyen gruba polis müdahalesi
# 1 mayıs

01 May 2024 - 09:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(3)
03

Kurt - Anayasa mahkemesinin ''1 Mayıs işçi bayramı Taksim Meydanında kutlanması yasaldır'' demesine rağmen İşçi düşmanı AKP yönetimi anayasaya uymayarak yasaklamıştır. İşçileri polise dövdürmüştür. KAHROLSUN ANAYASAYA UYMAYANLAR...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 12:46
02

Gercek - Filistin için yürüyüce engel yok işçiler emekçiler yürüyünce birilerine batıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 12:45
01

Eroldemirbek - sanırım bu olanlardan sonra özgür özel cumhurbaşkanı ile olacak randevuyu iptal eder.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 11:18
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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