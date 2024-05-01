1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen İstiklal Caddesinin ara sokaklarında toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.Kocaeli'den de bazı grupların Taksime gitmek için harekete geçtiği öğrenildi.
01 May 2024 - 09:31- Asayiş Güncelleme:
Taksim’e çıkmak isteyen gruba polis müdahalesi
1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Taksim'e yürümek isteyen grup, polis tarafından gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kurt - Anayasa mahkemesinin ''1 Mayıs işçi bayramı Taksim Meydanında kutlanması yasaldır'' demesine rağmen İşçi düşmanı AKP yönetimi anayasaya uymayarak yasaklamıştır. İşçileri polise dövdürmüştür. KAHROLSUN ANAYASAYA UYMAYANLAR...
Gercek - Filistin için yürüyüce engel yok işçiler emekçiler yürüyünce birilerine batıyor
Eroldemirbek - sanırım bu olanlardan sonra özgür özel cumhurbaşkanı ile olacak randevuyu iptal eder.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.