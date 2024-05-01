Taksim’e çıkmak isteyen gruba polis müdahalesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen İstiklal Caddesinin ara sokaklarında toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.Kocaeli'den de bazı grupların Taksime gitmek için harekete geçtiği öğrenildi.