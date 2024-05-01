Bülent Sarı'dan 1 Mayıs mesajı

“İşçi ve emekçi kenti olan kentimizde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her daim önemli bir gün olmuştur. İşçinin maddi ve manevi haklarının doğal koruyuculuğu güvenini üstlenmiş Cumhuriyet Halk Partisi düzen partilerinin aksine bugünü önemsemektedir.

SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Düşük ücret, geniş bir kesimin asgari ücrete mahkum edildiği, işçi ölümü, iş sağlığı güvenliği ve mobbing sorunlarının hala çözülmediği ülkemizde tüm sorunların farkındayız. Sorunlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Sorunların çözümünde halkımızın iktidardan bir umudunun kalmadığı ülkemizde mücadelemize aralıksız devam edeceğimizi de buradan hem siyasi iktidara hem de işçi sömürüsü ve emek hırsızlığı yapan sermaye çevresine buradan bildiriyorum. “

EMEĞİ SÖMÜREN SİSTEME DUR DİYORUZ!

”Kaçak göçmenler eliyle işçilerimizi işinden eden, sigortasız göçmen işçi çalıştıran ve buna göz yuman iktidara da gerekli cevabı verdik, vermeye de devam edeceğiz. Kaçak göçmen işçilerin ülkelerine sağ salim gitmeleri için girişim ve mücadelemiz devam ederken muhtaç durumlarından faydalanan ve emeklerini sömüren sisteme de dur diyoruz.

Bu mücadeleyi muhalefet saflarından aralıksız yaparken gerekeni ise belki yarın belki de yarından yakın bir günde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yapacağız. O gün geldiğinde Taksim Meydanı da İzmit Kent Meydanı da işçilerimize yasak değil açık olacaktır.

Pandemi şartlarında dahi durmadan üreten bir Türkiye için canları pahasına mücadele eden ve bu ülkeyi ayakta tutan tüm işçilerimize minnettarlığımız yeninden belirtmek isterim. Ekmek kavgası verirken hayatını kaybeden bütün işçilerimize Allah'tan rahmet ailesine sabır ve iş kazası geçiren bütün işçilerimize acil şifalar dilerim. Hak ettiğimizi alana kadar hak mücadelemize devam edeceğiz”