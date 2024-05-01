Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, ateşten gömlek giymiş!

31 Mart’ta seçim yapıldı.

CHP’nin Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, başkanlığı kazandı.

Mazbatasını alan Gökçe, göreve başladı.

Aradan 20 gün geçti.

Başkan Gökçe, dün Yelken Kafe’de basın mensuplarıyla bir araya gelerek, belediyenin fotoğrafını çekti.

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Başkan Gökçe, çok rahattı.

Kendinden emindi.

Belediye ile ilgili önemli bilgiler verdi.

BELEDİYENİN BORCU TOPLAM 330 MİLYON TL

Başkan Gökçe, Derince Belediyesi’nin borcunun 330 milyon lira olduğunu, Çenesuyu ve Yelken A.Ş. ile birlikte toplam 700 çalışanın olduğunu söyledi. Gökçe, personel fazlalığından yakındı. Bu kadar personelle 500 bin nüfusa bile hizmet edilebileceğini söyledi.

Emeğe saygılı biri olarak personel çıkarmayacağını ifade etti…

Kent Lokantası açarak, kreşler açarak yeni istihdam alanları açacağını, ilçe örgütünde seçim sırasında çalışan liyakatlı kişilerin belediyeye alınacağını belirtti.

2024 YILI, TASARRUF YILI

Enkaz edebiyatı yapmayacağını, bazı belediyeler gibi geçmiş belediyenin borçlarını belediyenin duvarına asmayacağını söyledi…

204 yılı bütçesinin yapıldığını, 330 milyon lira borç olduğunu, 2024 yılını tasarruf yılı olarak değerlendireceklerini söyledi.

KURUMSALLAŞMA SIFIR…

-30 yıllık belediyenin henüz kurumsallaşmadığını, işe göre değil, adamına göre iş alımlarının yapıldığını ifade etti.

-Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışacağını, her şeyi diyalog yoluyla alacaklarını, belediyeyi ortak akılla yöneteceklerini, bazı kararlar alındığında bunu esnafa ve vatandaşa danışacaklarını, anket yapacaklarını, gerekirse sandık koyacaklarını söyledi.

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TAHTALI GÖLETİ PROJESİ

-Eski başkan Zeki Aygün zamanında iyi proje varsa buna devam edeceklerini, yararsız projelere devam etmeyeceklerini söyledi.

-Tahtalı göletindeki projenin doğru olduğunu, ama yerinin yanlış olduğunu belirtti.

-Belediyedeki sendikalaşma konusunda taraf olmayacağını, bütün sendikaların işçilerle görüşebileceğini söyledi.

-Kültür Merkezi olarak belirlenen binanın belediye binası yapıldığını, belediyeyi kültür merkezi olarak yapılan yere taşıyacaklarını söyledi.

EĞİTİM BÜYÜK SORUN

-Derince’de 6 okulun deprem tehlikesiyle yıkıldığını, ama yerlerine okul yapılmadığını, okulların Harmantarla’daki bölgeye taşınacağını, ama Milli Eğitim’in bütçesi olmadığı için eğitim kampüsüne başlanamadığını, Derince’nin en büyük sorunlarından birinin de eğitim olduğunu söyledi.

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Derince Limanyolu bağlantı yolunun bir an önce tamamlanması gerektiğini, tırların kuyruklar oluşturduğunu, bölgeye büyük sıkıntı verdiğini söyledi.

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Cenazelere gittiğinde, ev ve hasta ziyaretlerinde bulunduğunda bunu haber yapmadığını, sosyal medyada paylaşmadığını, haber yapılmasının da doğru olmadığını düşündüğünü söyledi.

TASARRUF VE KURUMSALLAŞMA

Sevgili okurlar,

Yukarıda Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe’nin konuşmalarından satış başlarını yazdım.

Gökçe, bu yılı tasarruf yılı ilan etti… Yani yatırımlardan ziyade bu yıl kültür ve sanatsal faaliyetlere, halka dokunacak faaliyetlere imza atacak. Ayrıca belediyeyi kurumsallaştıracağını söyledi.

Derince Belediyesi’nin toplam 330 milyon lira borç var. Bu borcu eritmeden, yatırım yapması zor gözüküyor.

GÖKÇE, DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞ

Gökçe’yi kararlı gördüm, diyalogdan yana bir tavır sergiliyor. Büyükşehir ile her şeyi diyalog yoluyla çözeceğine inanıyor. Büyükşehir ile ters düşmek istemiyor. Gökçe’nin anlattığı kadarıyla ateşten gömlek giymiş. Ama bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. 20 yıldır kendisini tanışan biri olarak kendisine başarılar diliyorum.



20 yıllık AKP iktidarı sonrasında CHP’den Derince Belediye Başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe’nin basın toplantısına katıldık. Meslektaşım Cemalettin Öztürk ile birlikte Başkan Gökçe’ye başarılar diledik.