01 May 2024 - 09:59- Asayiş G:

Kocaeli'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

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Kocaeli'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı
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Karabaş Mahallesi Ömer Türkçakal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YB 2778 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, ağaca çarpıp duvarı ve demir parmaklıkları aşarak fuar bahçesine girdi. Kazada sürücü M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, SÜRÜCÜ

01 May 2024 - 09:59 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Eroldemirbek - araç kullanırken telefonla uğraşılmamalı , uyuşturucu denetimi çok sık yapılmalı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 11:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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