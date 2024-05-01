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Otomobil bariyere çaptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil bariyere çaptı: 1'i ağır 2 yaralı mask
Otomobil bariyere çaptı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil bariyere çaptı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi D100 Karayolu yan yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 67 AE 700 plaka Citroen marka araç bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.S. ile yanında bulunan yolcu R.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yolcu R.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Ankara, Kartepe, SÜRÜCÜ

01 May 2024 - 10:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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